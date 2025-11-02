Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.11.2025 | 17:55

Íslenska landsliðið svaraði fyrir sig

Gísli Þorgeir Kristjánsson átti frábæran leik.
Gísli Þorgeir Kristjánsson átti frábæran leik. mbl.is/Eyþór
Karlalandslið Íslands hafði betur gegn Þýskalandi, 31:29, í seinni vináttulandsleik þjóðanna í handknattleik í München í dag.

Liðin mættust í Nürnberg á fimmtudaginn var og þá fékk Ísland stóran skell, 42:31. Landsliðsmennirnir náðu því að svara vel fyrir sig í dag og fara sáttir heim. 

Þýskaland byrjaði aðeins betur og voru íslensku landsliðsmennirnir hægir af stað og minnti byrjunin smá á síðasta leik.

Landsliðinu tókst þó að hrista það af sér og var leikurinn jafn nánast allan tímann en Ísland náði mest fjögurra marka forystu í fyrri hálfleik, 16:12. Björgvin Páll Gústafsson, sem var ekki með í fyrri leiknum, kom virkilega sterkur inn og varði sjö skot. 

Óðinn Þór Ríkharðsson var í stuði.
Óðinn Þór Ríkharðsson var í stuði. mbl.is/Eythor Arnason

Ísland var með forystuna mest allan seinni hálfleikinn en Þjóðverjum tókst oft að jafna metin en komust aldrei yfir.

Ísland var síðan betra liðið á lokakaflanum og vann leikinn með tveimur mörkum, 31:29. 

Snorri Steinn Guðjónsson gerði nokkrar breytingar í hálfleik og komu Þorsteinn Leó Gunnarsson og Stiven Tobar Valenica vel inn í liðið. 

Óðinn Þór Ríkharðsson skoraði mest fyrir Ísland eða sjö mörk. Gísli Þorgeir Kristjánsson skoraði fimm og Ómar Ingi Magnússon þrjú. 

Þýskaland 29:31 Ísland opna loka
60. mín. Óðinn Þór Ríkharðsson (Ísland) skoraði mark Óðinn skorar í næstu sókn og gulltryggir íslenskan sigur!
