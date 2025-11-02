Íslenska landsliðið svaraði fyrir sig

Karlalandslið Íslands hafði betur gegn Þýskalandi, 31:29, í seinni vináttulandsleik þjóðanna í handknattleik í München í dag.
Liðin mættust í Nürnberg á fimmtudaginn var og þá fékk Ísland stóran skell, 42:31. Landsliðsmennirnir náðu því að svara vel fyrir sig í dag og fara sáttir heim.
Þýskaland byrjaði aðeins betur og voru íslensku landsliðsmennirnir hægir af stað og minnti byrjunin smá á síðasta leik.
Landsliðinu tókst þó að hrista það af sér og var leikurinn jafn nánast allan tímann en Ísland náði mest fjögurra marka forystu í fyrri hálfleik, 16:12. Björgvin Páll Gústafsson, sem var ekki með í fyrri leiknum, kom virkilega sterkur inn og varði sjö skot.
Ísland var með forystuna mest allan seinni hálfleikinn en Þjóðverjum tókst oft að jafna metin en komust aldrei yfir.
Ísland var síðan betra liðið á lokakaflanum og vann leikinn með tveimur mörkum, 31:29.
Snorri Steinn Guðjónsson gerði nokkrar breytingar í hálfleik og komu Þorsteinn Leó Gunnarsson og Stiven Tobar Valenica vel inn í liðið.
Óðinn Þór Ríkharðsson skoraði mest fyrir Ísland eða sjö mörk. Gísli Þorgeir Kristjánsson skoraði fimm og Ómar Ingi Magnússon þrjú.