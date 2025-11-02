Snorri um gagnrýni: Frábær í að hundsa svona hluti

Íslenska karlalandsliðið í handbolta sigraði það þýska, 31:29, í vináttuleik í München í kvöld.
Sigurinn var sérlega sætur í ljósi þess að Þýskaland vann fyrri vináttuleik liðanna á fimmtudaginn var með ellefu mörkum, 42:31.
Liðið var mikið gagnrýnt eftir leikinn en Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari lætur ekki slíka gagnrýni á sig fá.
„Það hvarflar ekki að mér að fylgjast með því. Ég þarf ekki einhvern annan til að segja mér að leikurinn hafi verið slæmur. Ég tel mig vera frábæran í því að hundsa svona hluti og eins þegar vel gengur,“ sagði Snorri við mbl.is.
