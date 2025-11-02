Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.11.2025 | 23:00 | Uppfært 3.11.2025 11:53

Snorri um gagnrýni: Frábær í að hunsa svona hluti

Snorri Steinn Guðjónsson.
Snorri Steinn Guðjónsson. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Jóhann Ingi Hafþórsson
Íslenska karlalandsliðið í handbolta sigraði það þýska, 31:29, í vináttuleik í München í kvöld.

Sigurinn var sérlega sætur í ljósi þess að Þýskaland vann fyrri vináttuleik liðanna á fimmtudaginn var með ellefu mörkum, 42:31.

Liðið var mikið gagnrýnt eftir leikinn en Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari lætur ekki slíka gagnrýni á sig fá.

„Það hvarflar ekki að mér að fylgjast með því. Ég þarf ekki einhvern annan til að segja mér að leikurinn hafi verið slæmur. Ég tel mig vera frábæran í því að hunsa svona hluti og eins þegar vel gengur,“ sagði Snorri við mbl.is.

Nánar er rætt við Snorra í Morgunblaðinu sem kemur út í fyrramálið.

