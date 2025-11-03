Íþróttir | Handbolti | mbl | 3.11.2025 | 17:24

Leikmaður ÍBV sleit krossband

Jakob Ingi Stefánsson í leik með ÍBV í haust.
Jakob Ingi Stefánsson í leik með ÍBV í haust. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Jakob Ingi Stefánsson handknattleiksmaður úr ÍBV er með slitið krossband í hné og leikur ekki meira með Eyjamönnum á þessu keppnistímabili.

Handbolti.is greinir frá þessu og þar kemur fram að hann hafi meiðst á æfingu Eyjamanna síðasta þriðjudag.

Jakob er hornamaður og hefur skorað 22 mörk í fyrstu átta leikjum ÍBV í úrvalsdeildinni.

ÍBV hefur því misst út tvo leikmenn á skömmum tíma því Elís Þór Aðalsteinsson er á leið í aðgerð eftir að hafa ristarbrotnað á æfingu 20 ára landsliðsins á dögunum, eins og sagt er frá í sömu frétt.

mbl.is
