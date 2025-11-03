Leikmaður ÍBV sleit krossband

Jakob Ingi Stefánsson handknattleiksmaður úr ÍBV er með slitið krossband í hné og leikur ekki meira með Eyjamönnum á þessu keppnistímabili.
Handbolti.is greinir frá þessu og þar kemur fram að hann hafi meiðst á æfingu Eyjamanna síðasta þriðjudag.
Jakob er hornamaður og hefur skorað 22 mörk í fyrstu átta leikjum ÍBV í úrvalsdeildinni.
ÍBV hefur því misst út tvo leikmenn á skömmum tíma því Elís Þór Aðalsteinsson er á leið í aðgerð eftir að hafa ristarbrotnað á æfingu 20 ára landsliðsins á dögunum, eins og sagt er frá í sömu frétt.