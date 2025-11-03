Snorri um Alfreð: Heiður að mæta honum

Íslenska karlalandsliðið í handbolta sigraði það þýska, 31:29, í seinni vináttuleik liðanna ytra í gærkvöldi eftir stórt tap, 42:31, í fyrri leiknum á fimmtudagskvöld.
Alfreð Gíslason þjálfar þýska liðið og var Snorri að bera sigurorð af sínum gamla landsliðsþjálfara í fyrsta skipti.
„Þetta er í þriðja skipti sem ég mæti honum. Við töpuðum naumlega á EM í Köln fyrir tveimur árum.
Hann þjálfaði mig aðeins í landsliðinu og fyrir mig sem ungan þjálfara er hann fyrirmynd. Það er heiður að mæta svona manni,“ sagði Snorri við mbl.is sem lék undir stjórn Alfreðs á heimsmeistaramótinu í Þýskalandi árið 2007.
Nánar er rætt við Snorra í Morgunblaðinu sem kom út í morgun.