Snorri um Alfreð: Heiður að mæta honum

Alfreð Gíslason og Snorri Steinn Guðjónsson mættust í gærkvöldi.
Alfreð Gíslason og Snorri Steinn Guðjónsson mættust í gærkvöldi. Ljósmynd/Kristján Orri
Íslenska karlalandsliðið í handbolta sigraði það þýska, 31:29, í seinni vináttuleik liðanna ytra í gærkvöldi eftir stórt tap, 42:31, í fyrri leiknum á fimmtudagskvöld.

Alfreð Gíslason þjálfar þýska liðið og var Snorri að bera sigurorð af sínum gamla landsliðsþjálfara í fyrsta skipti.

„Þetta er í þriðja skipti sem ég mæti honum. Við töpuðum naumlega á EM í Köln fyrir tveimur árum.

Hann þjálfaði mig aðeins í landsliðinu og fyrir mig sem ungan þjálfara er hann fyrirmynd. Það er heiður að mæta svona manni,“ sagði Snorri við mbl.is sem lék undir stjórn Alfreðs á heimsmeistaramótinu í Þýskalandi árið 2007.

