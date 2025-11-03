Íþróttir | Handbolti | Morgunblaðið | 3.11.2025 | 10:11

Þetta var allt annar leikur

Snorri Steinn Guðjónsson var ánægður með svarið í München í …
Snorri Steinn Guðjónsson var ánægður með svarið í München í gær. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Íslenska karlalandsliðið í handbolta vann afar sterkan sigur á Þýskalandi, 31:29, í seinni vináttuleik liðanna á fjórum dögum í München í gærkvöldi.

Var um mjög gott svar að ræða hjá íslenska liðinu eftir ellefu marka tap í fyrri leiknum í Nürnberg, 42:31.

„Þetta var allt annar leikur og betri ára yfir okkur. Það er alltaf mjög sterkt að vinna frábært lið Þjóðverja á þeirra heimavelli, sérstaklega eftir síðasta leik.

Það gefur okkur helling og það var mjög mikilvægt að fá þessa frammistöðu eftir vikuna. Þessi sigur gerir það að verkum að ég er mjög ánægður með þessa viku,“ sagði landsliðsþjálfarinn Snorri Steinn Guðjónsson við Morgunblaðið stuttu eftir leik.

