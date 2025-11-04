Jafnar sig á ristarbroti

Handboltamaðurinn Brynjar Vignir Sigurjónsson, markvörður HK, bindur vonir við að spila loks sinn fyrsta leik fyrir liðið áður en langt um líður.
Brynjar Vignir varð fyrir því óláni að ristarbrotna á undirbúningstímabilinu og hefur því ekkert getað verið með HK, sem hann gekk til liðs við frá Aftureldingu í sumar, á yfirstandandi tímabili.
„Mér líður mjög vel í fætinum. Það styttist í að ég geti farið að æfa á fullu,“ sagði Brynjar Vignir í samtali við Handbolta.is.
Annar markvörður HK, Jovan Kukobat, er einnig á meiðslalistanum og greindi Handkastið frá því í sumar að hann snúi ekki aftur fyrr en eftir áramót.
Kukobat meiddist alvarlega á hné undir lok síðasta tímabils.