Kærastan grét þegar hann sneri aftur

Alexander Blonz ásamt kærsustu sinni Elinu Öserli á góðri stundu.
Norski handboltamaðurinn Alexander Blonz lenti í tveimur áföllum utan vallar á síðasta ári en hann er aftur kominn í landsliðshóp Noregs. 

Blonz varð fyrir miklu áfalli í desember í fyrra þegar hnéð hans fór úr lið á æfingu. Aðeins degi síðar varð vont verra en þá fékk Blonz blóðtappa í heila. 

Það tók langan tíma fyrir Blonz að jafna sig á bæði meiðslunum og veikindunum en hann sneri nýverið á völlinn. Blonz gekk í raðir Aalborg í Danmörku fyrir þetta tímabil en hann lék áður með GOG í sama landi. 

Elina Österli, sem er kærasta og sambýliskona Blonz, fylgdi honum í gegnum allt ferlið og gat ekki haldið aftur af tárunum þegar hann sneri aftur á völlinn hjá Álaborg. 

„Í fyrsta sinn sem hann hljóp inn á völlinn í Álaborg þá stóð ég upp og grét. Ég þurfti að þerra tárin,“ sagði Öserli í samtali við NRK. 

Markahæstur á Ólympíuleikunum

Blonz var mikil vonarstjarna í Noregi á sínum tíma en hann var til að mynda markahæstur hjá Noregi á Ólympíuleikunum í París í fyrra. 

Samkvæmt landsliðsþjálfaranum Jonas Wille kemur vel til greina að hafa Blonz með á EM á heimavelli í janúar. Þó er samkeppnin hörð á milli hornamannanna. 

 

mbl.is
