Drjúgur í Norður-Makedóníu

Úlfar Páll Monsi Þórðarson heldur áfram að spila vel með liði sínu Alkaloid í efstu deild Norður-Makedóníu í handknattleik. Í gærkvöldi vann liðið öruggan heimasigur á Struga, 44:27.
Alkaloid er enn taplaust eftir tíu umferðir en er í öðru sæti með 18 stig, tveimur stigum á eftir stórliði Vardar Skopje.
Úlfar Páll skoraði fjögur mörk fyrir Alkaloid í leiknum í gærkvöldi og gaf auk þess eina stoðsendingu.
Honum hefur gengið vel á sínu fyrsta tímabili í atvinnumennsku og skorað grimmt fyrir Alkaloid. Úlfar Páll kom til liðsins frá Val í sumar.