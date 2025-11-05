Íþróttir | Handbolti | mbl | 5.11.2025 | 12:55

Drjúgur í Norður-Makedóníu

Úlfar Páll Monsi Þórðarson í leik með Val gegn Vardar …
Úlfar Páll Monsi Þórðarson í leik með Val gegn Vardar Skopje á síðasta tímabili. mbl.is/Eyþór

Úlfar Páll Monsi Þórðarson heldur áfram að spila vel með liði sínu Alkaloid í efstu deild Norður-Makedóníu í handknattleik. Í gærkvöldi vann liðið öruggan heimasigur á Struga, 44:27.

Alkaloid er enn taplaust eftir tíu umferðir en er í öðru sæti með 18 stig, tveimur stigum á eftir stórliði Vardar Skopje.

Úlfar Páll skoraði fjögur mörk fyrir Alkaloid í leiknum í gærkvöldi og gaf auk þess eina stoðsendingu.

Honum hefur gengið vel á sínu fyrsta tímabili í atvinnumennsku og skorað grimmt fyrir Alkaloid. Úlfar Páll kom til liðsins frá Val í sumar.

