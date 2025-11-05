Þórey Anna Ásgeirsdóttir skoraði 6 mörk þegar lið hennar Valur vann Hauka 31:24 í 8. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í kvöld og Valskonur áfram á toppi deildarinnar. Spurð út í kaflaskiptan leik sagði Þórey Anna þetta:
„Fyrri hálfleikur var dálítið strembinn. Við vorum að fá á okkur alltof mikið af mörkum. Við ræddum það í hálfleik að þétta vörnina og koma með meiri yfirvegun í sóknarleikinn hjá okkur og ég vil meina að það hafi skilað okkur sigrinum í dag.“
Þið fáið á ykkur 6 víti í fyrri hálfleik. Hvernig stendur á því?
„Ég held að það hafi bara verið af því við vorum ekki nægilega ákveðnar og fastar fyrir. Við vorum bara of linar og þær óðu bara í gegnum okkur. Þetta breyttist í seinni hálfleik eins og þú sást.“
Valur nær mest 9 marka forskoti í seinni hálfleik. Er þetta munurinn á liðunum?
„Nei, ég myndi nú ekki segja það. Haukar eru með mjög ungt og sprækt lið. Það getur verið erfitt að eiga við Hauka. Á blað eigum við klárlega að vinna en það er ekki það mikill munur á liðunum.“
Má segja að Haukarnir hafi sprungið í seinni hálfleik?
„Það gæti verið. Við keyrðum upp hraðann í seinni hálfleik og keyrðum mikið í bakið á þeim þannig að já, kannski bara.“
Næsti leikur hjá ykkur er á laugardaginn í Evrópukeppni gegn þýsku liði. Hvenær fljúgið þið erlendis?
„Það er bara strax í fyrramálið.“
Eruð þið klárar í þann leik?
„Já, þetta verður mjög spennandi verkefni. Þær eru í fyrsta sæti í þýsku deildinni og við erum virkilega spenntar að máta okkur við þetta lið og sjá hver niðurstaðan verður.“
Hverjar eru væntingar Valskvenna fyrir leikinn, er þetta eitthvað sem má gera ráð fyrir að þið sækið eitthvað út úr?
„Þetta er frábært lið. Við megum ekki gleyma að við erum líka með helvíti gott lið. En svona fyrir fram ættu þær að vinna en það getur allt gerst og kannski vanmeta þær okkur,“ sagði Þórey Anna í samtali við mbl.is.