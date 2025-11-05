Íþróttir | Handbolti | mbl | 5.11.2025 | 6:00 | Uppfært 8:46

Gerðu mikið grín að Aroni eftir myndatökuna

„Ég held að sá bikar sé aðeins brotinn í dag,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.

Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.

Var tilbúinn að hætta í handbolta

Nýbúinn að tapa úrslitaleik

Aron var valinn besti leikmaður Meistaradeildarinnar, tímabilið 2011-12, en lið hans Kiel tapaði þá fyrir Flensburg í úrslitaleik í Köln, 30:28.

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni
Frétt af mbl.is

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni

„Þú vilt ekki vera kallaður upp á svið fyrir framan 20.000 manns þegar þú ert nýbúinn að tapa úrslitaleik,“ sagði Aron.

„Það var ekki góð tilfinning og vinir mínir hafa gert mikið grín að mér eftir þetta. Það var tekin mynd af þessu augnabliki og það er þungt yfir kallinum á henni,“ sagði Aron meðal annars.

Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Aron Pálmarsson.
Aron Pálmarsson. mbl.is/Eyþór Árnason

