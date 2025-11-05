Íþróttir | Handbolti | mbl | 5.11.2025 | 11:15 | Uppfært 12:23

„Hann átti stórkostlegan leik“

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

Myndskeið: ÍR-ingurinn best í umferðinni

Myndskeið: ÍR-ingurinn best í umferðinni

» Fleiri tengdar fréttir

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum var rætt um frammistöðu Gísla Þorgeirs Kristjánssonar í síðari vináttulandsleik Íslands gegn Þýskalandi, sem Ísland vann.

„Hann er auðvitað frábær í þessum maður á mann árásum. Hann var að sækja fleiri víti, fleiri stoðsendingar.

Hann var frábær, átti stórkostlegan leik. Hann fer í skráargötin, þetta er ótrúlegt,“ sagði Vignir Stefánsson.

„Hann ræðst á hjarta varnarinnar,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon.

„Já, trekk í trekk,“ samsinntu Vignir og Einar Ingi Hrafnsson.

Umræðuna um frammistöðu Gísla Þorgeirs má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

Myndskeið: ÍR-ingurinn best í umferðinni

Myndskeið: ÍR-ingurinn best í umferðinni

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Áhrifin talin vera á bilinu 9,5 til 12,5 milljarðar Mamdani stefnir í humátt að borgarstjórastólnum Perú slítur stjórnmálatengsl við Mexíkó Lokað tífalt fleiri daga á leikskólum borgarinnar
Fleira áhugavert
Með áverka eftir átökin: Drengurinn logandi hræddur Getur sett afkomu borgarinnar í uppnám Grunaðir fjársvikarar fá að ganga lausir Búast við milljarða arðgreiðslum OR