„Hann átti stórkostlegan leik“

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum var rætt um frammistöðu Gísla Þorgeirs Kristjánssonar í síðari vináttulandsleik Íslands gegn Þýskalandi, sem Ísland vann.
„Hann er auðvitað frábær í þessum maður á mann árásum. Hann var að sækja fleiri víti, fleiri stoðsendingar.
Hann var frábær, átti stórkostlegan leik. Hann fer í skráargötin, þetta er ótrúlegt,“ sagði Vignir Stefánsson.
„Hann ræðst á hjarta varnarinnar,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon.
„Já, trekk í trekk,“ samsinntu Vignir og Einar Ingi Hrafnsson.
