Hvað hefurðu betra að gera á laugardagskvöldi?

„Við verðum litlar í okkur eins og undanfarið í seinni hálfleik og það fer með þetta hjá okkur að mínu mati,“ sagði Díana Guðjónsdóttir þjálfari Hauka eftir 31:24 tap gegn Val í 8. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í kvöld. Spurð nánar út í leikinn sagði Díana þetta:
„Fyrri hálfleikurinn var góður hjá okkur og lítill munur á liðunum. Reyndar léleg vítanýting. En þetta er áhyggjuefni hvað við verðum litlar í okkur þegar líður á leikina og það er eitthvað sem við þurfum að skoða betur og vinna í.
Það er eins og ég hef alltaf sagt að þá erum við að búa til nýtt lið og það verða alltaf hæðir og lægðir. Við erum bara á þessari vegferð og stefnum á að reyna að komast í úrslitakeppni og vera í 4. sætinu. Margir nýir leikmenn og það er nóg eftir.“
Valskonur eru búnar að vera mjög öflugar í haust og nánast ósigrandi. Fyrri hálfleikurinn lofaði góðu hjá Haukum og munurinn var bara eitt mark í hálfleik þrátt fyrir að Haukar hafi einungis skorað úr 3 af 6 vítaskotum sínum í fyrri hálfleik.
„Já, en það sem gerist í seinni hálfleik er að leikmenn fara út úr því concepti sem við vorum að vinna með ásamt því að sjálfstraustið virðist laskast líkt og ég sagði áðan. Við vorum ekki jafn ákveðnar, brjótum ekki jafn ákveðið og vörnin fer að leka hjá okkur. Það er bara dýrt á móti liði eins og Val.“
Næsti leikur Hauka er á móti Málaga á Ásvöllum, ekki satt?
„Jú, við spilum við Málaga á laugardagskvöldið hér heima. Síðan spilum við gegn Fram á þriðjudag og síðan Málaga aftur á laugardaginn þar á eftir úti. Þetta er bara skemmtilegt verkefni sem við erum í. Það dreymir alla leikmenn að spila svona leiki eins og við erum í. En við þurfum bara að bæta gæðin og halda áfram að byggja okkur upp ásamt því að njóta.“
Er Málaga lið sem Haukar geta staðið í?
„Þetta er mjög gott lið. Ég er búin að skoða þær aðeins. En við ætlum að reyna að veita þeim alvöru leik. Fá stemmningu hér í húsinu á Ásvöllum og ég hvet handboltafólk til að koma og sjá leikinn. Hvað hefur þú betra að gera á laugardagskvöldi en að horfa á góðan handbolta. Við ætlum að hafa þetta skemmtilegt og hafa þetta góðan leik,“ sagði Díana í samtali við mbl.is.