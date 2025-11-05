Reyndi sitt besta til að klúðra leiknum

„Aðalmanneskjan hjá ÍBV, Sandra Erlings, var búin að vera frábær en hún er eiginlega næstum því búin að klúðra leiknum fyrir ÍBV,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.
„Hún reyndi sitt besta!“ svaraði Einar Ingi Hrafnsson í léttum dúr.
Þar ræddu þeir um þegar ÍBV vann nauman sigur á Fram í Úlfarsárdal í 7. umferð úrvalsdeildarinnar en í stöðunni 32:30 klúðraði Sandra vítakasti.
„Er þetta lélegasta víti tímabilsins?“ spurði Hörður en Sandra átti í kjölfarið feilsendingu í næstu sókn. Ekki lét hún það á sig fá og skoraði tvö síðustu mörk ÍBV í leiknum og tryggði eins marks sigur.
