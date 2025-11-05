Valur keyrði yfir Hauka í seinni

Haukar og Valur áttust við í 8. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í kvöld og lauk leiknum með 7 marka sigri Vals 31:23. Eftir leikinn eru Haukar áfram með 7 stig en Valur er á toppnum með 14 stig.
Fyrri hálfleikur var gríðarlega jafn. Haukar skoruðu fyrsta markið og leiddu fyrstu mínúturnar en Valskonur náðu forskoti í stöðunni 6:5 og leiddu restina af fyrri hálfleik. Bæði lið náðu mest 2 marka forskoti en á endanum voru það Valskonur sem fóru inn í hálfleikinn með eins marks forskot í stöðunni 13:12. Það sem munaði mestu um hjá liðunum var að helmingur vítaskota Hauka, samtals þrjú, fóru forgörðum í fyrri hálfleik.
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir skoraði 5 mörk í fyrri hálfleik, þar af eitt úr víti hjá Haukum. Sara Sif Helgadóttir varði 9 skot, þar af eitt vítaskot.
Þær Lovísa Thompson og Thea Imani Sturludóttir skoruðu 4 mörk hvor fyrir Val í fyrri hálfleik. Hafdís Renötudóttir varði 7 skot, þar af eitt víti.
Haukakonur sprungu í seinni hálfleik en Valskonur gjörsamlega keyrðu yfir Hauka á fyrsta korterinu. Breyttu Valskonur stöðunni úr 13:12 í hálfleik í 26:18. Haukar tóku tvö leikhlé á þessum stutta kafla en það breytti engu.
Þegar 7 mínútur voru til leiksloka var munurinn 9 mörk í stöðunni 29:20 fyrir Val og leiknum í raun lokið. Haukum tókst að minnka muninn áður en leiktíminn kláraðist og lauk leiknum með
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir skoraði 7 mörk, þar af eitt úr víti fyrir Hauka. Sara Sif Helgadóttir varði 10 skot, þar af eitt vítaskot. Elísa Helga Sigurðardóttir varði 3 skot. Ef undirrituðum skjátlast ekki þá skoraði Ebba Guðríður Ægisdóttir sitt fyrsta mark fyrir Hauka í kvöld.
Lovísa Thompson skoraði 8 mörk fyrir Val. Hafdís Renötudóttir varði 13 skot, þar af 2 vítaskot. Elísabet Millý Elíasardóttir varði 1 skot.