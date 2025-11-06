Afturelding vann mikinn spennuleik

Það var handboltaveisla í Mosfellsbæ þegar Afturelding og FH áttust við í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld og lauk leiknum með 25:23 sigri Aftureldingar.
Eftir leikinn er Afturelding áfram á toppi deildarinnar með 14 stig en FH er áfram með 9 stig eftir leikinn.
Fyrri hálfleikur var býsna jafn. FH leiddi mestan fyrri hálfleikinn með einu marki en Mosfellingar voru duglegir að jafna leikinn og voru sínartandi í hælum Hafnfirðinga. Þegar rúmar 8 mínútur voru eftir af fyrri hálfleik komst Afturelding yfir í stöðunni 10:9 og þá tók Sigursteinn Arndal leikhlé.
Leikhlé FH virtist hafa verið tekið á hárréttum tíma því FH-liðið kom með frábært áhlaup og náði 3 marka forskoti með 4 mörkum í röð og staðan orðin 13:10 fyrir FH þegar rúmlega 4 mínútur voru eftir af fyrri hálfleik. Þá tóku Mosfellingar leikhlé.
Síðustu 4 mínútur fyrri hálfleiks gáfu bara eitt mark og kom það frá Aftureldingu. Hálfleikstölur voru því 13:11 fyrir FH.
Afturelding byrjaði seinni hálfleikinn af ofurkrafti sem fólst í því að liðið náði upp frábærum leik bæði í vörn og sókn. Einar Baldvin Baldvinsson fór að verja á sama tíma og sóknarleikur Aftureldingar lagaðist til muna. Tókst Mosfellingum að jafna í stöðunni 14:14 og komast síðan yfir. Eftir það litu Mosfellingar aldrei til baka.
Á sama tíma og þetta gerðist hrundi sóknarleikur FH og markvarslan sem hafði verið mjög góð hjá Hafnfirðingum datt niður á sama tíma.
Þegar 12 mínútur voru til leiksloka var staðan 21:17 fyrir Aftureldingu. FH-ingar náðu að minnka muninn niður í 2 mörk þegar tæplega 6 mínútur voru eftir af leiknum í stöðunni 23:21 fyrir Aftureldingu. FH náði að minnka muninn niður í eitt mark í stöðunni 23:22 og fengu tækifæri til að jafna þegar rétt um mínúta var eftir af leiknum en Mosfellingum tókst að halda í forskot sitt út leikinn og unnu að lokum sætan sigur á deildarmeisturunum.
Árni Bragi Eyjólfsson og Ævar Smári Gunnarsson skoruðu 7 mörk hvor fyrir Aftureldingu. Einar Baldvin Baldvinsson varði 9 skot.
Hjá FH skoraði Ómar Darri Sigurgeirsson 7 mörk. Jón Þórarinn Þorsteinsson varði 11 skot, þar af 2 víti og Daníel Freyr Andrésson var með frábæra innkomu í seinni hálfleik og varði 6 skot, þar af eitt vítaskot.
|Shakhtar Donetsk
|2:0
|Breiðablik
|Shakhtar yfir á öllum sviðum í kvöld og þetta eru verðskulduð úrslit. Blikar ógnuðu lítið.Leik lokið