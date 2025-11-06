Allt annað en gegn Haukum

„Fyrri hálfleikurinn var allt í lagi en ekkert meira en það. Við vorum að tapa of mörgum boltum og spiluðum ekki þann sóknarleik sem við viljum standa fyrir,“ sagði Sigursteinn Arndal þjálfari FH eftir 25:23 tap á móti Aftureldingu í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld.
FH leiddi allan fyrri hálfleikinn en í seinni hálfleik hrundi sóknarleikur liðsins og Afturelding sigldi fram úr Hafnfirðingum. Spurður nánar út í leikinn sagði Sigursteinn:
„Varnarlega hélt þetta ágætlega hjá okkur en í seinni hálfleik er sóknarleikurinn virkilega slakur. Mikið um mistök, tapaða bolta og nýtingin á dauðafærum var skelfileg. Varnarlega í seinni hálfleik er það Daníel Freyr Andrésson sem gerir það að verkum að við töpum þessum leik ekki stærra.“
Ef við skoðum bara fyrstu 10 mínúturnar í seinni hálfleik þá má segja að það hafi hreinlega ekki verið spilaður sóknarleikur hjá FH. Ertu sammála því?
„Já, bara lélegur taktur í okkar leik. Hálfar árásir og eitthvað allt annað en boðið var upp á á móti Haukum fyrir hálfum mánuði. Þetta var bara ekki nógu gott og eitthvað sem við þurfum að skoða og laga fyrir næsta leik.“
Afturelding er samkvæmt töflunni besta lið deildarinnar en það virðist vera stutt á milli því í fyrri hálfleik virtist FH vera að sigla nokkuð þægilega með yfirhöndina í leiknum. En það varð síðan ekki raunin, eða hvað?
„Við gátum alveg sagt okkur það að þetta yrði aldrei auðveld sigling fyrir okkur og það er ástæðan fyrir því að Afturelding er númer eitt í deildinni. Þeir gera allt af fullri alvöru og alveg 100%. Þeir eru hrikalega ákveðnir í sínu og það er mikill kraftur í þeirra árásum. Það er ástæðan fyrir því að þeir vinna hér í kvöld.“
Það var samt ekki mikill munur á liðunum í kvöld. Hvað fannst þér helst vanta hjá þínu liði til að komast nær því að sækja stig í þessum leik?
„Mér finnst þetta aðallega liggja í lélegum sóknarleik hjá okkur. Árásirnar voru linar og síðan var bara ákveðið óðagot. Nú þarf bara að fara heim, skoða þetta og læra af þessu.“
Kristófer Máni Jónasson spilar með FH í kvöld. Hvernig fannst þér hann stimpla sig inn í FH-liðið?
„Hann kom virkilega vel inn í þetta og var frábær í fyrri hálfleik. Við þurftum síðan að gera smá breytingar í seinni hálfleik aðallega út af varnarpælingum. En ég er virkilega ánægður með hans innkomu.“
Næsti leikur er heimaleikur á móti KA. Það hlýtur að skipta FH miklu máli að vinna þann leik til að dragast ekki of mikið aftur úr toppliðunum, ekki satt?
„Jú, en við erum að fá sjóðheitt lið KA í Kaplakrika sem er búið að vera virkilega gott í vetur. Við þurfum að fara vel yfir okkar leik og bæta mikið til að eiga möguleika á góðri niðurstöðu úr þeim leik,“ sagði Sigursteinn í samtali við mbl.is.