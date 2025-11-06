Arnór sneri aftur heim með látum

Valur sigraði Íslands- og bikarmeistara Fram, 36:27, á útivelli í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
Með sigrinum fór Valur upp í tólf stig og upp að hlið Hauka í öðru sæti. Afturelding er á toppnum með fjórtán. Fram er í sjöunda sæti með átta stig.
Jafnræði var með liðunum framan af og var staðan 9:9 þegar fyrri hálfleikur var hálfnaður.
Þá kom góður kafli hjá Val sem var með 21:14 forskot í hálfleik og sigldu Valsmenn öruggum sigri í höfn í seinni hálfleik.
Arnór Snær Óskarsson, sem er nýkominn aftur heim í Val frá Kolstad í Noregi, skoraði ellefu mörk. Theodór Sigurðsson skoraði átta fyrir Fram.
Mörk Fram: Theodór Sigurðsson 8, Max Emil Stenlund 5, Kjartan Þór Júlíusson 3, Tindur Ingólfsson 3, Ívar Logi Styrmisson 3, Dagur Fannar Möller 2, Eiður Rafn Valsson 2, Arnþór Sævarsson 1.
Varin skot: Arnór Máni Daðason 12.
Mörk Vals: Arnór Snær Óskarsson 11, Dagur Árni Heimisson 6, Magnús Óli Magnússon 5, Dagur Leó Fannarsson 4, Daníel Örn Guðmundsson 2, Þorvaldur Örn Þorvaldsson 2, Allan Norðberg 1, Þorgils Jón Svölu Baldursson 1, Andri Finnsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 13, Jens Sigurðarson 6.