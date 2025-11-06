Bjargaði stigi gegn ÍBV í Breiðholtinu

Baldur Fritz Bjarnason reyndist hetja ÍR þegar liðið tók á móti ÍBV í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Skógarseli í Breiðholti í kvöld.
Leiknum lauk með jafntefli, 36:36, en Baldur skoraði jöfnunarmark ÍR-inga þegar rúmlega mínúta var til leiksloka.
Þetta var annað stig ÍR-inga í deildinni á tímabilinu en liðið er með 2 stig í 12. og neðsta sætinu. ÍBV hafði unnið tvo leiki í röð fyrir leik kvöldsins en liðið er með 11 stig í þriðja sætinu, stigi minna en topplið Aftureldingar og Hauka.
Leikurinn var í járnum allan tímann en Eyjamenn leiddu með einu marki í hálfleik, 19:18.
Baldur Fritz fór á kostum hjá ÍR í leiknum og skoraði 13 mörk. Bernard Kristján Owusu var næstmarkahæstur með 11 mörk. Þá átti Ólafur Rafn Gíslason stórleik í markinu og varði 14 skot.
Hjá ÍBV skoruðu þeir Andri Erlingsson og Sveinn José Rivera sjö mörk hvor og þeir Dagur Arnarsson og Gabríel Martinez fimm mörk hvor.
Mörk ÍR: Baldur Fritz Barnason 13, Bernard Kristján Owusu Darkoh 11, Jökull Blöndal Björnsson 6, Róbert Snær Örvarsson 3, Örn Kolur Kjartansson 2, Eyþór Ari Waage 1.
Varin skot: 14.
Mörk ÍBV: Andri Erlingsson 7, Sveinn José Rivera 7, Dagur Arnarsson 5, Gabríel Martinez 5, Egill Oddgeir Stefánsson 3, Nökkvi Snær Óðinsson 2, Róbert Sigurðarson 2, Sigtryggur Daði Rúnarsson 2, Anton Frans Sigurðsson 1, Haukur Leó Magnússon 1, Ísak Rafnsson 1.
Varin skot: Morgan Goði Garner 6.