Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.11.2025 | 10:23

Efnilegur framlengir í Breiðholti

Patrekur Smári Arnarsson í leik með ÍR gegn Haukum í …
Patrekur Smári Arnarsson í leik með ÍR gegn Haukum í haust. mbl.is/Karítas

Handboltamaðurinn Patrekur Smári Arnarsson hefur skrifað undir nýjan samning við uppeldisfélag sitt ÍR. Nýi samningurinn gildir til sumarsins 2028.

Patrekur Smári er einn af fjölmörgum efnilegum leikmönnum ÍR sem eru í stóru hlutverki hjá liðinu í úrvalsdeildinni.

Hann er 17 ára línumaður sem er einnig öflugur varnarmaður. Patrekur Smári var fyrirliði U17-ára landsliðsins sem vann til gullverðlauna á Ólympíuleikum æskunnar í sumar.

„Við ÍR-ingar erum kampakátir með framlengingu Patreks enda algjör framtíðarmaður í okkar unga og efnilega liði,“ sagði meðal annars í tilkynningu handknattleiksdeildar ÍR.

mbl.is
