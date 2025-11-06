„Að lenda í þessu var ótrúlega mikið áfall,“ sagði handboltakonan Ragnheiður Júlíusdóttir í Dagmálum.
Ragnheiður, sem er 28 ára gömul, hefur ekki leikið handbolta frá því að hún greindist með kórónuveiruna í janúar árið 2022 en hún var ein fremsta handboltakona landsins þegar hún greindist.
Óvíst er hvort hún spili handbolta eftir en hún er enn að glíma við eftirköst eftir að hafa greinst með kórónuveiruna.
„Það eina sem ég hugsaði um var hvenær ég gæti byrjað aftur að spila. Mér var í rauninni sama um allt annað, bæði námið og vinnuna mína því handboltinn var númer eitt,“ sagði Ragnheiður.
„Mér fannst erfitt að horfa á Framliðið bæði spila og æfa því mér fannst ósanngjarnt að ég gæti ekki að vera með. Ég hugsa um það á hverjum degi, hvenær ég geti byrjað að spila aftur en,“ sagði Ragnheiður.
Ragnheiður gekk á milli lækna í tvö ár í leit að bata.
„Ég fékk ógeð af því að ganga á milli lækna og það hjálpaði mér meira að nota internetið. Það var erfitt að fá engin svör, sérstaklega þegar maður er að takast á við svona króníst vandamál.
Ég sökk í djúpt þunglyndi. Hvað er eiginlega að mér? Ég hélt að ég væri með krabbamein eða einhvern hrörnunarsjúkdóm því þannig leið mér. Á einhverjum tímapunkti ákvað ég að taka einn dag í einu og gera alltaf það sem mér finnst skemmtilegast að gera.
Ég fékk mér hund árið 2023 og það gerði ofboðslega mikið fyrir mig og hjálpaði mér mikið en það hefur verið erfitt að fá aldrei nein svör,“ sagði Ragnheiður meðal annars.
