Erum alls ekki saddir

„Þetta var örugglega besti varnarleikur sem við höfum sýnt í vetur,“ sagði Stefán Rúnar Árnason þjálfari Aftureldingar eftir 2 marka sigur á FH í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld.
Afturelding er áfram á toppi deildarinnar eftir sigurinn og var Rúnar mjög ánægður með leik sinna manna í kvöld. Hann hafði þetta að segja þegar hann var spurður nánar út í leikinn:
„Í seinni hálfleik gefum við tóninn með vörninni. Ég held við séum að fá á okkur 4 mörk fyrstu 18 mínúturnar í seinni hálfleik. Við bæði snúum leiknum við og náum tökum á honum. Við fengum mikið af sénsum til að klára leikinn með því að komast 5 mörkum yfir en nýttum það ekki.
FH komst hins vegar nálægt okkur í lokin en okkur tókst að halda forskotinu með góðri vörn og frábærri markvörslu í lokin.“
Einar Baldvin átti ekki góðan fyrri hálfleik en hann breytir því í seinni hálfleik þegar hann varði nokkur stór skot sem höfðu mikla þýðingu, ekki satt?
„Einar Baldvin var mjög drjúgur fyrir okkur í lok leiksins í kvöld. Það er líka eðlilegt þegar þú hefur ekki spilað í 6-7 vikur að þú þurfir smá tíma til að komast í gang.
Það var ekki planið að hann myndi spila í 60 mínútur í dag en Sigurjón datt út rétt fyrir leik. En hann þurfti bara að smyrja sig aðeins. Þegar hann var orðinn heitur og komið smá skap í hann þá varði hann mjög mikilvæga bolta á tímapunktum þar sem FH gat komist almennilega inn í leikinn.“
FH nær að minnka muninn niður í eitt mark þegar það er rétt rúm mínúta eftir af leiknum. Þeir fá síðan tækifæri til að jafna leikinn í kjölfarið. Hvernig leið þér þá?
„Mér leið bara vel í sannleika sagt. Ég var alveg viss um að við myndum stoppa þá. Mér fannst bara þannig holning á þessu. FH átti mjög erfitt með að komast í færi í seinni hálfleik þannig ég var nokkuð viss um að við myndum standast þetta áhlaup frá þeim.“
Afturelding er áfram á toppi deildarinnar eftir þennan sigur. Það hlýtur að hafa skipt talsverðu máli að vinna þennan leik upp á andlegu hliðina í ljósi þess að liðin eru núna að koma úr 2 vikna pásu eða hvað?
„Já, mjög sterkt að vinna FH og gríðarlega mikilvægt að vinna þennan leik á þessari vegferð og í þessari vinnu sem við erum í. Við töluðum um það að við værum ánægðir með að fara inn í landsleikjahlé á toppnum en töluðum jafnframt um það að við ætluðum að nýta fríið vel til að geta byggt ofan á. Við erum alls ekki saddir eða sáttir því það er hellingur eftir.
Ég sá það á mánudag að menn svöruðu þessu kalli því það er sennilega einhver besta æfing sem við höfum tekið á tímabilinu og ljóst að menn voru vel stemmdir. Það gaf tóninn.“
Næsti leikur er á móti Þór á Akureyri. Þeim hefur tekist að stríða stórum liðum og stela stigum hér og þar. Er það sýnd veiði fyrir Aftureldingu?
„Þórsararnir eru erfiðir, sérstaklega fyrir norðan. Við þurfum heldur betur að núllstilla okkur fyrir þann leik. Það þarf góðan leik fyrir norðan til að ná einhverju á móti Þór í höllinni á Akureyri og ljóst að það verður erfitt verkefni,“ sagði Stefán Rúnar í samtali við mbl.is