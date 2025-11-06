Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.11.2025 | 12:18

Hanna og Arnar þjálfa Stjörnuna

Patrekur Jóhannesson og Hanna Guðrún Stefánsdóttir á hliðarlínunni í leik hjá Stjörnunni á síðasta tímabili. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Hanna Guðrún Stefánsdóttir og Arnar Daði Arnarsson munu þjálfa kvennalið Stjörnunnar í handknattleik út yfirstandandi tímabil.

Þessu greinir Handkastið frá en Arnar Daði hefur veg og vanda af vefmiðlinum og er annar af stjórnendum hlaðvarpsþáttarins með sama nafni.

Ekki hefur verið gefið upp hver hlutverk þeirra Hönnu Guðrúnar og Arnars Daða verða nákvæmlega en hins vegar liggur fyrir að þau muni stýra liði Stjörnunnar út tímabilið.

Hanna Guðrún var aðstoðarþjálfari Patreks Jóhannessonar sem lét nýverið af störfum og Arnar Daði er aðstoðarþjálfari karlaliðs Stjörnunnar, sem hann mun áfram vera samhliða nýju starfi.

