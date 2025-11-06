HK-ingar unnu fallslaginn

HK hafði betur gegn Selfossi, 32:29, í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Selfossi í kvöld.
Með sigrinum fór HK upp í átta stig og í áttunda sæti. Selfoss er enn í næstneðsta sæti með fimm stig.
HK skoraði fjögur fyrstu mörk leiksins og var með fjögurra marka forskot í hálfleik, 16:12.
Selfoss jafnaði í 27:27 en HK-ingar tóku þá aftur fram úr og sigldu þriggja marka sigri í höfn.
Mörk Selfoss: Tryggvi Sigurberg Traustason 8, Elvar Elí Hallgrímsson 4, Hákon Garri Gestsson 4, Sölvi Svavarsson 3, Jason Dagur Þórisson 2, Anton Breki Hjaltason 2, Árni Ísleifsson 2, Haukur Páll Hallgrímsson 2, Guðjón Óli Ósvaldsson 1, Gunnar Kári Bragason 1.
Varin skot: Alexander Hrafnkelsson 2.
Mörk HK: Haukur Ingi Hauksson 11, Ágúst Guðmundsson 9, Sigurður Jefferson Guarino 3, Leó Snær Pétursson 3, Tómas Sigurðarson 2, Hjörtur Ingi Halldórsson 1, Örn Alexandersson 1, Andri Þór Helgason 1, Styrmir Máni Arnarsson 1.
Varin skot: Róbert Örn Karlsson 16.