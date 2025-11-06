Hvað þurfa Haukar að laga?

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum á mánudagskvöld ræddu þeir Hörður Magnússon, Vignir Stefánsson og Einar Ingi Hrafnsson um vandræði Hauka í úrvalsdeild kvenna á tímabilinu.
„Þær eru finnst mér í ákveðnum vandræðum varnarlega. Þær eru mikið að breyta og ná ekki að halda þéttleikanum. Þær eru svolítið að rjúka og eru of breytilegar þar.
Þær eru oftast að skora mikið af mörkum og eru með ágætis markvörslu. En þær þurfa að þétta varnarleikinn, helst fyrir miðri vörninni, og fá skotin út í horn,“ sagði Vignir.
