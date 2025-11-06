Má ekki spila í kvöld

Viktor Sigurðsson mun ekki spila með liði sínu Fram þegar liðið fær Val í heimsókn í Úlfarsárdalinn í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í kvöld.
Ástæðan fyrir því er sú að gert var heiðursmannasamkomulag þegar Viktor var keyptur til Fram frá Val í síðasta mánuði.
„Það var samkomulag milli félaganna að hann myndi ekki spila þennan tiltekna leik en hann má síðan spila gegn Val eftir það. Það er bara eins og það er,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari Fram, í hlaðvarpsþættinum Handkastið.
Leikur Fram og Vals hefst klukkan 19.30 í kvöld.