Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.11.2025 | 14:09

Má ekki spila í kvöld

Viktor Sigurðsson í leik með Fram gegn HK í síðasta …
Viktor Sigurðsson í leik með Fram gegn HK í síðasta mánuði. mbl.is/Birta Margrét

Viktor Sigurðsson mun ekki spila með liði sínu Fram þegar liðið fær Val í heimsókn í Úlfarsárdalinn í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í kvöld.

Ástæðan fyrir því er sú að gert var heiðursmannasamkomulag þegar Viktor var keyptur til Fram frá Val í síðasta mánuði.

„Það var samkomulag milli félaganna að hann myndi ekki spila þennan tiltekna leik en hann má síðan spila gegn Val eftir það. Það er bara eins og það er,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari Fram, í hlaðvarpsþættinum Handkastið.

Leikur Fram og Vals hefst klukkan 19.30 í kvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Saksóknari sætti kærum Fjársvikamálið teygir sig lengra aftur í tímann Ný 114 km byggðalína um Húnavatnssýslur „Við látum ekki bjóða okkur svona vinnubrögð“
Fleira áhugavert
Fjársvikamálið teygir sig lengra aftur í tímann „Ætlað að verða bygging á heimsvísu“ Veit ekki enn hvað „Landsréttur var að reykja“ Saksóknari sætti kærum