Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.11.2025 | 11:06 | Uppfært 12:03

Ásdís Þóra Ágústsdóttir hjálpar systur sinni Lilju Ágústsdóttur af velli …
Ásdís Þóra Ágústsdóttir hjálpar systur sinni Lilju Ágústsdóttur af velli eftir að hún reif liðþófa fyrir mánuði síðan. mbl.is/Ólafur Árdal

Handboltakonan Lilja Ágústsdóttir, vinstri hornamaður Vals, mun ekki spila með íslenska landsliðinu á HM 2025 í Þýskalandi og Hollandi vegna hnémeiðsla.

Ekki liggur fyrir enn þá hvort hún hefði verið valin í lokahópinn en í samtali við Handkastið sagði Lilja að hún hafi neyðst til að draga sig úr hópi 35 leikmanna sem kæmu til greina í lokahópinn eftir að hafa orðið fyrir bakslagi á æfingu.

Lilja hafði áður greint frá því að vera með rifinn liðþófa í hné en að hún hygðist spila meidd og fara svo í aðgerð eftir heimsmeistaramótið, yrði Lilja valin til þátttöku á því.

Nú er hins vegar ljóst að hún missir af öðru stórmótinu í röð en Lilja glímdi við ökklameiðsli á EM 2024 í Innsbruck í Austurríki á síðasta ári. Hún fer í aðgerð vegna liðþófans í næstu viku.

