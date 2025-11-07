Arnar tilkynnti hópinn fyrir HM

Arnar Pétursson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í handknattleik, hefur valið þá 16 leikmenn sem spila fyrir hönd Íslands á heimsmeistaramótinu sem fram fer í Þýskalandi og Hollandi í lok nóvember og byrjun desember.
Ísland leikur í riðli með Þýskalandi, Serbíu og Úrúgvæ. Leikir Íslands spilast í Stuttgart og eru sem hér segir:
Miðvikudagur 26. nóvember: Ísland – Þýskaland
Föstudagur 28. nóvember: Ísland – Serbía
Sunnudagur 30. nóvember: Ísland - Úrúgvæ
Þrjú efstu liðin komast áfram í milliriðil en neðsta liðið fer í keppnina um Forsetabikarinn.
Liðið kemur saman til æfinga hér heima mánudaginn 16. nóvember. Á leið sinni til Þýskalands spilar liðið æfingaleik við Færeyjar í Færeyjum laugardaginn 22. nóvember.
Hópurinn er skipaður eftirfarandi leikmönnum:
Markmenn:
Hafdís Renötudóttir, Valur (70/4)
Sara Sif Helgadóttir, Haukar (14/0)
Aðrir leikmenn:
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, Fram (9/8)
Andrea Jacobsen, Blomberg-Lippe (66/116)
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (12/25)
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (65/88)
Elín Klara Þorkelsdóttir, Sävehof (26/90)
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (31/59)
Elísa Elíasdóttir, Valur (24/19)
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (12/25)
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (27/17)
Lovísa Thompson, Valur (30/66)
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (3/2)
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (38/155)
Thea Imani Sturludóttir, Valur (91/197)
Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Valur (47/68)