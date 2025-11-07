Haukar stóðu af sér áhlaup og fóru á toppinn

Haukar unnu sigur á nýliðum Þórs, 35:31, á heimavelli sínum í spennandi leik í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Ásvöllum í Hafnarfirði í kvöld.
Haukar eru með 14 stig, eins og Afturelding. Þór er áfram í tíunda sæti með sex stig, einu stigi fyrir ofan Selfoss og fallsæti.
Haukamenn byrjuðu betur og komust í 7:2 snemma leiks. Eftir það gekk sóknarleikur gestanna betur en illa gekk að stöðva Hauka hinum megin. Liðin skiptust á að skora og var staðan í hálfleik, 18:12.
Þór byrjaði betur í seinni og minnkaði muninn í þrjú mörk í stöðunni 19:16. Liðin skiptust á að skora næstu mínútur og munaði fjórum mörkum þegar seinni hálfleikur var hálfnaður, 26:22.
Þórsarar áttu fínan kafla í kjölfarið og minnkuðu muninn í tvö mörk, 28:26, þegar rúmar átta mínútur voru til leiksloka og svo eitt mark, 29:28, í kjölfarið. Nær komust þeir hins vegar ekki og Haukar héldu út.