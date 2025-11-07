Íþróttir | Handbolti | mbl | 7.11.2025 | 19:28

Haukar stóðu af sér áhlaup og fóru á toppinn

Sigurður Snær Sigurjónsson skorar fyrir Hauka í kvöld.
Sigurður Snær Sigurjónsson skorar fyrir Hauka í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Haukar unnu sigur á nýliðum Þórs, 35:31, á heimavelli sínum í spennandi leik í 9. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Ásvöllum í Hafnarfirði í kvöld.

Haukar eru með 14 stig, eins og Afturelding. Þór er áfram í tíunda sæti með sex stig, einu stigi fyrir ofan Selfoss og fallsæti.

Haukamenn byrjuðu betur og komust í 7:2 snemma leiks. Eftir það gekk sóknarleikur gestanna betur en illa gekk að stöðva Hauka hinum megin. Liðin skiptust á að skora og var staðan í hálfleik, 18:12.

Þór byrjaði betur í seinni og minnkaði muninn í þrjú mörk í stöðunni 19:16. Liðin skiptust á að skora næstu mínútur og munaði fjórum mörkum þegar seinni hálfleikur var hálfnaður, 26:22.

Þórsarar áttu fínan kafla í kjölfarið og minnkuðu muninn í tvö mörk, 28:26, þegar rúmar átta mínútur voru til leiksloka og svo eitt mark, 29:28, í kjölfarið. Nær komust þeir hins vegar ekki og Haukar héldu út.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

KA 36:31 Stjarnan opna
60. mín. Leik lokið Leik lokið. Öruggur sigur KA-manna.
Grindavík 82:76 Keflavík opna
99. mín. skorar

Leiklýsing

Haukar 35:31 Þór opna loka
60. mín. Össur Haraldsson (Haukar) skoraði mark
mbl.is
Fleira áhugavert
Skoða hvort og hvernig tengja megi ný lán viðmiðinu Seðlabankinn birtir viðmiðið Uppgötvuðu veikleikann tæpum átta vikum seinna Segir vaxtaviðmið Seðlabanka kynnt í dag
Fleira áhugavert
Segir vaxtaviðmið Seðlabanka kynnt í dag Niðrandi ummæli um húðlit ekki í anda hins látna Virðing við hinn látna ekki til Athugun á meðferðarheimilum: „Risastórt verkefni“