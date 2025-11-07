Hausverkur sem fylgir því að velja landsliðshópinn

„Það fylgir því alltaf ákveðinn léttir að koma þessu frá sér enda alltaf ákveðinn hausverkur sem fylgir því að velja hópinn,“ sagði Arnar Pétursson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í handbolta, í samtali við mbl.is í höfuðstöðvum HSÍ í Laugardal í dag.
Arnar tilkynnti í dag 16-manna leikmannahóp sinn fyrir heimsmeistaramótið sem fram fer í Þýskalandi og Hollandi og hefst í lok nóvembermánaðar.
Íslenska liðið leikur í C-riðli keppninnar í Stuttgart í Þýskalandi ásamt heimakonum í Þýskalandi, Serbíu og Úrúgvæ en fyrsti leikur Íslands er gegn heimakonum í Þýskalandi þann 26. nóvember.
Alls eru fjórir leikmenn í hópnum sem eru á leið á sitt fyrsta stórmót en mikil endurnýjun hefur átt sér stað í landsliðinu og eru margir reynsluboltar horfnir á braut eftir að hafa lagt skóna á hilluna. Af þeim 18 leikmönnum sem Arnar valdi fyrir Evrópumótið í Innsbruck í Austurríki á síðasta ári eru aðeins átta þeirra eftir í hópnum núna.
„Hópurinn er auðvitað mjög breyttur frá síðasta stórmóti en hann er samt sem áður svipaður og hópurinn sem ég valdi fyrir fyrstu leikina í undankeppni EM 2026 sem fram fóru í síðasta mánuði. Nýir leikmenn verða því í mun stærri hlutverkum en þær hafa verið í og það var gott að fá þessa leiki í október, þó ég hefði klárlega viljað fá fleiri leiki með þennan hóp í höndunum.
Ég myndi segja að við værum á réttri leið og við fengum helling út úr þessum leikjum gegn Færeyjum og Portúgal. Það er ýmislegt sem við þurfum að laga líka og við munum halda áfram að vinna í því. Breytingarnar eru sérstaklega miklar á varnarleiknum þar sem við höfum misst algjöra lykilmenn en við eigum leikmenn til þess að fylla þessi skörð,“ sagði Arnar.
Þetta er þriðja stórmótið í röð hjá íslenska liðinu en Ísland hafnaði í 16. sæti á Evrópumótinu í Austurríki, Ungverjalandi og Sviss og í 25. sæti á heimsmeistaramótinu 2023 í Danmörku, Noregi og Svíþjóð.
Er hægt að gera sömu kröfur til liðsins nú eftir allar breytingarnar sem átt hafa sér stað?
„Við erum alltaf kröfur til okkur sjálfra og þær kröfur snúast fyrst og fremst um það að við höldum áfram að vinna í og bæta okkar leik. Við viljum taka framförum í þeim leikjum sem við spilum og það hefur verið aðalmarkmiðið undanfarin ár. Það er sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að horfa í frammistöðuna núna, þegar við erum að taka smávægilegt skref til baka.
Við erum á leiðinni í svakalegan upphafsleik gegn Þýskalandi sem er líklega eitt af sex til átta bestu landsliðum heims. Sá leikur fer klárlega í reynslubankann en ég vil sjá okkur mæta hugrakkar til leiks og þora að spila af krafti og ákefð, það verður svo bara að koma í ljós hverju það skilar. Serbarnir eru mjög sterkir líka og svo er það leikurinn gegn Úrúgvæ, sem við ætlum okkur að vinna, og komast áfram í milliriðla,“ bætti Arnar við í samtali við mbl.is í höfuðstöðvum HSÍ í Laugardal í dag.