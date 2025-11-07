Íþróttir | Handbolti | mbl | 7.11.2025 | 23:15

Kannast ekki við umræðu um að vera kominn á endastöð

Arnar Pétursson.
Arnar Pétursson. Ljósmynd/Hulda Margrét
Mikið var rætt og ritað um framtíð Arnars Péturssonar, þjálfara íslenska kvennalandsliðsins í handbolta, eftir töp gegn Færeyjum og Portúgal í fyrstu leikjum liðsins í undankeppni EM 2026 í októbermánuði.

Málið var meðal annars til umræðu í hlaðvarpsþættinum Handkastið þar sem rætt var um það að þjálfarinn væri mögulega kominn á endastöð með liðið en að forráðamenn HSÍ hefðu ekki efni á því að segja þjálfaranum upp.

Arnar tilkynnti 16-manna leikmannahóp sinn fyrir lokakeppni HM sem hefst í Þýskalandi í nóvember í dag og var spurður út í ummælin og hvort honum finndist þau sanngjörn.

Umræðan truflar ekki

„Ég er að heyra þetta í fyrsta skipti, þetta hefur alveg farið framhjá mér,“ sagði Arnar í samtali við mbl.is í höfuðstöðvum HSÍ í Laugardal í dag.

„Þessi umræða truflar mig ekki neitt. Það er fullt af skoðunum þarna úti og fólk verður að fá að hafa sínar skoðanir. Ósanngjarnt og ekki ósanngjarnt, við erum að ganga í gegnum ákveðnar breytingar og liðið þarf tíma til þess að ganga í gegnum þær.

Við erum að byggja upp nýtt lið, sterkt lið, lið sem við höfum trú á að geti haldið áfram á þeirri vegferð sem við erum á. Ég er ekki á Facebook eða að fylgjast með kommentakerfinu, þú ert að segja mér fréttir,“ bætti Arnar við í samtali við mbl.is.

