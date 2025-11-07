Skemmtilegra að vinna Þór en önnur lið

Skarphéðinn Ívar Einarsson, KA-maðurinn í liði Hauka, var kátur er hann ræddi við mbl.is í kvöld enda nýbúinn að fagna sigri á sveitungum sínum í Þór, 35:31, í úrvalsdeildinni í handbolta. Hann var markahæstur í sínu liði með sjö mörk, í mjög kaflaskiptum leik.
„Við byrjuðum vel, vorum mjög þéttir og náðum góðri forystu. Svo kom einhver deyfð yfir hópinn og við héldum að þetta væri komið.
Við megum alls ekki leyfa okkur slíkt og við verðum að mæta jafn grimmir í seinni hálfleikinn. Þeir ná góðu áhlaupi á okkur en sem betur fer náðum við að kveikja á okkur í lokin og skila tveimur stigum í hús.“
Haukar náðu mest sjö marka forskoti en Þór minnkaði muninn í eitt mark þegar skammt var eftir.
„Maður þurfti bara að rífa sig í gang. Ég var ekki að hugsa of mikið, það var bara næsta vörn og svo næsta sókn.“
En er það öðruvísi fyrir KA-manninn að mæta Þór en öðrum liðum?
„Þetta er aðeins öðruvísi. Það er skemmtilegra að vinna og ég er ánægður með að ná því.“
Skyttan stóra og stæðilega fékk nokkrum sinnum að finna fyrir því hjá varnarmönnum Þórs og þurfti hann í tvígang aðhlynningu eftir högg.
„Það var einhver saga þarna og þeir voru að láta mig finna fyrir því. Það er bara gaman að því.“
Skarphéðinn er ánægður með sigurinn í kvöld eftir tap gegn erkifjendunum í FH í síðustu umferð
„Við ætluðum að svara fyrir þann leik og ég er mjög glaður með að ná í tvö sig í kvöld,“ sagði Skarphéðinn.