Skrúfað fyrir mörk í lokin en Fram vann

Framkonur spyrntu sér frá hættusvæði úrvalsdeildar kvenna í handknattleik í kvöld þegar þær sóttu Selfyssinga heim í uppgjöri liðanna í sjötta og sjöunda sæti deildarinnar og sigruðu, 29:27.
Fram hefur byrjað tímabilið illa og þegar tapað fjórum leikjum en er nú komið með 7 stig, jafnmörg og Haukar. Selfoss er áfram í sjöunda og næstneðsta sætinu með aðeins tvö stig úr fyrstu átta leikjum sínum.
Eftir jafnar upphafsmínútur seig Fram framúr og var þremur til fjórum mörkum yfir í fyrri hálfleik. Staðan að honum loknum var 16:13, Fram í hag.
Í seinni hálfleik var munurinn fjögur til fimm mörk og Fram komst í 28:20 þegar tíu mínútur voru til leiksloka.
Selfyssingar gáfust ekki upp og komust inn í leikinn á ný með því að minnka muninn í 29:27 og þá voru enn tæpar þrjár mínútur eftir.
En liðunum tókst ekki að skora eftir það og Framarar sluppu með skrekkinn.
Mörk Selfoss: Hulda Dís Þrastardóttir 6, Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 5, Hulda Hrönn Bragadóttir 5, Eva Lind Tyrfingsdóttir 5, Mia Kristin Syverud 4, Ída Bjarklind Magnúsdóttir 2.
Mörk Fram: Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 8, Dagmar Guðrún Pálsdóttir 8, Harpa María Friðgeirsdóttir 5, Katrín Anna Ásmundsdóttir 3, Hulda Dagsdóttir 2, Ásdís Guðmundsdóttir 1, Sunna Jónsdóttir 1, Sóldís Rós Ragnarsdóttir 1.