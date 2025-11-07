Íþróttir | Handbolti | mbl | 7.11.2025 | 22:10

Það er vandamál

Stjörnumaðurinn Pétur Árni Hauksson brýst í gegnum vörn KA í …
Stjörnumaðurinn Pétur Árni Hauksson brýst í gegnum vörn KA í leiknum í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Óttar Örn Brynjarsson

sport@mbl.is

„Það sem böggar mann mest er þessi kafli í lok fyrri hálfleiks," sagði Hrannar Guðmundsson þjálfari Stjörnunnar við mbl.is eftir tapið gegn KA, 36:31, í úrvalsdeild karla í handbolta í KA-heimilinu á Akureyri í kvöld.

KA fór létt með Stjörnuna
Frétt af mbl.is

KA fór létt með Stjörnuna

„Það var allt í járnum eftir 20 mínútur, en það er þessi 7:1 kafli og við vorum sjö mörkum undir í hálfleik sem var alveg galið. Já, við náðum bara aldrei að koma til baka eftir það," sagði Hrannar.

Er eitthvað sem þið getið lært af frammistöðunni í kvöld?

„Já, við getum lært heilmikið, við þurfum bara finna einhver svör í varnarleiknum. Við eigum ekki alltaf að þurfa að skora 30-40 mörk til að vinna leiki. Við fáum á okkur alltof mikið af mörkum og það er vandamál," sagði Hrannar Guðmundsson.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tjónið hleypur á hundruðum milljóna króna Uppgötvuðu veikleikann tæpum átta vikum seinna Greiðslan hafi ekki verið vanefnd Komi í ljós á næstunni hvort viðmiðið dugi
Fleira áhugavert
Tjáir sig ekki um hvort víkja eigi Sigríði úr embætti Skoða hvort og hvernig tengja megi ný lán viðmiðinu Niðrandi ummæli um húðlit ekki í anda hins látna Athugun á meðferðarheimilum: „Risastórt verkefni“