Óttar Örn Brynjarsson
„Það sem böggar mann mest er þessi kafli í lok fyrri hálfleiks," sagði Hrannar Guðmundsson þjálfari Stjörnunnar við mbl.is eftir tapið gegn KA, 36:31, í úrvalsdeild karla í handbolta í KA-heimilinu á Akureyri í kvöld.
„Það var allt í járnum eftir 20 mínútur, en það er þessi 7:1 kafli og við vorum sjö mörkum undir í hálfleik sem var alveg galið. Já, við náðum bara aldrei að koma til baka eftir það," sagði Hrannar.
Er eitthvað sem þið getið lært af frammistöðunni í kvöld?
„Já, við getum lært heilmikið, við þurfum bara finna einhver svör í varnarleiknum. Við eigum ekki alltaf að þurfa að skora 30-40 mörk til að vinna leiki. Við fáum á okkur alltof mikið af mörkum og það er vandamál," sagði Hrannar Guðmundsson.