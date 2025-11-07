Íþróttir | Handbolti | mbl | 7.11.2025 | 21:55

Það skemmtilegasta sem við gerum

KA-menn fögnuðu vel í leikslok í KA-heimilinu í kvöld.
KA-menn fögnuðu vel í leikslok í KA-heimilinu í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Óttar Örn Brynjarsson

„Mér fannst við mæta vel innstilltir í varnarleiknum í fyrri hálfleik og það skóp okkur forskot," sagði Andri Snær Stefánsson þjálfari KA við mbl.is eftir sigurinn á Stjörnunni, 36:31, í úrvalsdeild karla í handknattleik í KA-heimilinu á Akureyri í kvöld.

„Við fórum illa með mörg dauðafæri á fyrsta korterinu en annars fannst mér vörnin vera lykillinn að þessu í fyrri hálfleik. Síðan mjötluðum við sóknina í gang síðasta korterið í fyrri hálfleik, sköpuðum forskot og héldum því áfram í byrjun seinni hálfleiks og vorum virkilega flottir," sagði Andri Snær.

Mér sýnist vera alvöru andi í þessu liði, er það ekki rétt?

„Jú það er bara algjörlega þannig. Við elskum að spila hérna í KA-heimilinu. Það skemmtilegasta sem við gerum er að spila handbolta fyrir framan okkar frábæra fólk.

Virkilega flott mæting í kvöld og við finnum fyrir orkunni sem hjálpar okkur mikið. Það er ekki hægt annað en að spila með leikgleði í KA-heimilinu," sagði Andri Snær Stefánsson.

