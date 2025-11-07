„Mér fannst við mæta vel innstilltir í varnarleiknum í fyrri hálfleik og það skóp okkur forskot," sagði Andri Snær Stefánsson þjálfari KA við mbl.is eftir sigurinn á Stjörnunni, 36:31, í úrvalsdeild karla í handknattleik í KA-heimilinu á Akureyri í kvöld.
„Við fórum illa með mörg dauðafæri á fyrsta korterinu en annars fannst mér vörnin vera lykillinn að þessu í fyrri hálfleik. Síðan mjötluðum við sóknina í gang síðasta korterið í fyrri hálfleik, sköpuðum forskot og héldum því áfram í byrjun seinni hálfleiks og vorum virkilega flottir," sagði Andri Snær.
Mér sýnist vera alvöru andi í þessu liði, er það ekki rétt?
„Jú það er bara algjörlega þannig. Við elskum að spila hérna í KA-heimilinu. Það skemmtilegasta sem við gerum er að spila handbolta fyrir framan okkar frábæra fólk.
Virkilega flott mæting í kvöld og við finnum fyrir orkunni sem hjálpar okkur mikið. Það er ekki hægt annað en að spila með leikgleði í KA-heimilinu," sagði Andri Snær Stefánsson.