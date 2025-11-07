Viktor Gísli fær nýjan liðsfélaga og keppinaut

Karlalið Barcelona í handknattleik tilkynnti í gær að spænski markvörðurinn Sergey Hernández muni ganga til liðs við félagið næsta sumar frá þýska félaginu Magdeburg.
Fyrir hjá félaginu eru íslenski landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson og hinn danski Emil Nielsen, besti markvörður heims.
Þegar hefur verið tilkynnt að Nielsen gangi til liðs við ungverska félagið Veszprém næsta sumar og fær Viktor Gísli þá nýjan liðsfélaga og um leið keppinaut um markvarðarstöðuna hjá spænska stórveldinu.
Hernández, sem er þrítugur, vann Meistaradeild Evrópu með Íslendingaliði Magdeburg í sumar og varð árið á undan þýskur meistari með liðinu.