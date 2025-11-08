Finnst ég eiga heima í landsliðshópnum

„Þetta var aðeins erfiðara en ég átti von á,“ sagði Jóhanna Margrét Sigurðardóttir leikmaður Hauka í samtali við mbl.is eftir stórt tap gegn Málaga frá Spáni, 36:18, í fyrri leik liðanna í 32-liða úrslitum Evrópubikarsins á Ásvöllum í kvöld.
„Þær voru mjög sterkar í dag. Við reyndum en við eigum mikið inni. Við vorum allt of staðar og þá náðu þær alltaf að trufla okkur. Í kjölfarið fóru sendingar að klikka og þær keyrðu í bakið á okkur.
Við hefðum mátt keyra betur á þær og halda hraðanum betur uppi. Við þurfum að skoða þetta og lesa betur í leikinn þeirra. Við eigum að eiga betri séns en þetta á móti þeim.
Ég kom inn í seinni hálfleik og ætlaði að njóta. Auðvitað var hann líka erfiður en það er alltaf gaman að spila svona Evrópuleik,“ sagði Jóhanna um leikinn.
Haukar eiga nær enga möguleika á að fara áfram úr einvíginu eftir leikinn í kvöld en seinni leikurinn fer fram eftir viku. „Við komum inn í þann leik, njótum þess að spila og sjáum hversu langt það kemur okkur.“
Jóhanna fór á HM 2023 með landsliðinu en var ekki valinn í hópinn fyrir HM sem hefst síðar í mánuðinum.
„Mér finnst ég eiga heima í þessum hóp en þjálfarinn velur það hópinn sem honum finnst bestur. Þá verð ég að bæta mitt á meðan,“ sagði Jóhanna.