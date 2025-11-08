Gamla ljósmyndin: Hasar á Ásvöllum

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Hiti var í kolunum þegar Haukar léku gegn spænska liðinu Ademar León í Evrópukeppni bikarhafa karla í handknattleik keppnistímabilið 2002-2003. Ademar León var spænskur bikarmeistari og eitt af fjórum sterkustu liðunum á Spáni á þeim tíma og vann fyrri leik liðanna með átta marka mun á Spáni.
Þeir voru fastir fyrir í Hafnarfirði og komu í veg fyrir að Haukum tækist að hleypa spennu í rimmuna en Haukaliðið var svo sem til alls líklegt á þessum árum þótt ekki væri talið mögulegt að því tækist að slá spænska liðið út úr keppninni.
Úr varð hörð rimma og fyrri hálfleikurinn var ekki liðinn þegar Aron Kristjánsson leikstjórnandi Hauka, og síðar landsliðsþjálfari Íslands, var farinn upp í stúku eftir útilokun frá frekari þátttöku í leiknum.
Meðfylgjandi mynd tók Brynjar Gauti Sveinsson eftir að atvikið átti sér stað og sauð þá nánast upp úr á milli liðanna. Þjálfarinn kunni Viggó Sigurðsson tekur að sér að vera mannasættir en Viggó lék um tíma með Barcelona og hefur ef til vill getað beitt fyrir sig spænskunni í öllum látunum. Hann heldur Aroni í skefjum en leikmaður Ademar León virðist eiga sitthvað vantalað við Íslendingana.
Gamalt glott virðist hafa tekið sig upp hjá Páli Ólafssyni sem þá var aðstoðarmaður Viggós hjá Haukum og tók síðar við liðinu. Á myndinni er einnig markvörður spænska liðsins en það var enginn annar en Kasper Hvidt, landsliðsmarkvörður Dana til margra ára.
Um þessa uppákomu skrifaði Ívar Benediktsson í umfjöllun sinni um leikinn í Morgunblaðinu:
„Eftir mikla rekistefnu dómara, eftirlitsmanns, leikmanna og þjálfara var tekin sú ákvörðun að Aron yrði útilokaður frá leiknum, einnig Colón sem gekk hálfgerðan berserksgang við tímavarðarborðið heldur ófrýnilegur með alblóðugt nef. Það vakti hins vegar athygli að dómarar og eftirlitsmaður virtust ekki vita almennilega hvað hafi gengið á milli Arons og Colóns því það tók þá allnokkurn tíma að skera úr um til hvaða aðgerða skyldi gripið. Eftir að hafa séð upptöku af leiknum á stórum skjá á leikvellinum var ákvörðun tekin og Aron og Colón máttu fylgjast með leiknum úr áhorfendastúkunni það sem eftir lifði leiks.“
Í viðtali við Morgunblaðið að leiknum loknum varpaði Aron ljósi á hvað gerðist og af viðtalinu má draga þá ályktun að rauða spjaldið hafi verið réttur dómur þótt um óviljaverk hafi verið að ræða.
„Ég var kominn inn á línu og bjó mig undir að fá boltann þegar ég fékk þungt högg í hnakkann. Þá ætlaði ég að losa mig við manninn en því miður hafði það þessar afleiðingar, ég sló beint í andlitið á honum. Þetta leit ekki vel út,“ sagði Aron um atvikið í Morgunblaðinu.
Ademar León hafði betur 31:26 og fór örugglega áfram í keppninni.