Haukar fengu stóran skell gegn Spánverjunum

Haukar áttu ekki möguleika í spænska liðið Málaga í fyrri leik liðanna í 32-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í handbolta á heimavelli sínum á Ásvöllum í kvöld. Urðu lokatölur 36:18.
Gestirnir byrjuðu mun betur og komust í 6:2 snemma leiks. Þeir héldu svo áfram að bæta í forskotið sem varð mest ellefu mörk í fyrri hálfleik. Þegar hann var allur munaði tíu mörkum, 19:9.
Til að bæta gráu ofan á svart fékk Embla Steindórsdóttir beint rautt spjald á 28. mínútu þegar hún fór harkalega í andlitið á leikmanni Málaga.
Seinni hálfleikurinn var jafnari framan af og hafði Málaga aukið muninn um þrjú mörk þegar hann var hálfnaður og staðan 26:13.
Þá gaf spænska liðið aftur í, bætti jafnt og þett í forskotið og vann að lokum risasigur. Seinni leikurinn fer fram í Málaga 15. nóvember næstkomandi.
