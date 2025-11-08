Íþróttir | Handbolti | mbl | 8.11.2025 | 20:41

Haukar fengu stóran skell gegn Spánverjunum

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir með boltann í kvöld.
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir með boltann í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
johanningi@mbl.is

Haukar áttu ekki möguleika í spænska liðið Málaga í fyrri leik liðanna í 32-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í handbolta á heimavelli sínum á Ásvöllum í kvöld. Urðu lokatölur 36:18.

Gestirnir byrjuðu mun betur og komust í 6:2 snemma leiks. Þeir héldu svo áfram að bæta í forskotið sem varð mest ellefu mörk í fyrri hálfleik. Þegar hann var allur munaði tíu mörkum, 19:9.

Til að bæta gráu ofan á svart fékk Embla Steindórsdóttir beint rautt spjald á 28. mínútu þegar hún fór harkalega í andlitið á leikmanni Málaga.

Seinni hálfleikurinn var jafnari framan af og hafði Málaga aukið muninn um þrjú mörk þegar hann var hálfnaður og staðan 26:13. 

Þá gaf spænska liðið aftur í, bætti jafnt og þett í forskotið og vann að lokum risasigur. Seinni leikurinn fer fram í Málaga 15. nóvember næstkomandi.

Haukar 18:36 Málaga
60. mín. Aníta Eik Jónsdóttir (Haukar) skoraði mark Fallegt skot af gólfinu upp í skeytin fjær.
mbl.is
