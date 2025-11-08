Haukar - Málaga, staðan er 9:19

Bikarmeistarar Hauka mæta Málaga frá Spáni í fyrri leik liðanna í 32-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í handbolta á Ásvöllum klukkan 19.15.
Liðið mætti Val í 16-liða úrslitum í sömu keppni á síðustu leiktíð og þá vann Valur og varð að lokum Evrópubikarmeistari.
Mbl.is er á Ásvöllum og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
