Haukar - Málaga, staðan er 9:19

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir og stöllur í Haukum mæta Málaga.
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir og stöllur í Haukum mæta Málaga. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

Bikarmeistarar Hauka mæta Málaga frá Spáni í fyrri leik liðanna í 32-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í handbolta á Ásvöllum klukkan 19.15.

Liðið mætti Val í 16-liða úrslitum í sömu keppni á síðustu leiktíð og þá vann Valur og varð að lokum Evrópubikarmeistari.

Mbl.is er á Ásvöllum og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Leiklýsing

Haukar 9:19 Málaga opna loka
30. mín. Mercedes Castellanos (Málaga) varði skot Frá Ingu.
mbl.is
