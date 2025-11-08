Sjötta tap Stjörnunnar

Stjarnan tapaði gegn ÍR, 32:25, á útivelli í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag og hefur ekki unnið leik á tímabilinu.
Með sigrinum fór ÍR upp í annað sæti og er með tólf stig eftir átta umferðir. Stjarnan er á botni deildarinnar með eitt stig.
Stjarnan skoraði fyrsta mark leiksins og það var eina skiptið sem Garðbæingar voru yfir í leiknum. ÍR fór inn í seinni hálfleik með níu stiga forskot, staðan þá 19:10, og leikurinn endaði með sjö stiga sigri ÍR.
Sara Dögg Hjaltadóttir var markahæst hjá ÍR með 12 mörk, Katrín Tinna Jensdóttir skoraði sjö og Vaka Líf Kristinsdóttir þrjú. Sif Hallgrímsdóttir varði 18 skot.
Natasja Hammer var markahæst hjá Stjörnunni með tíu mörk. Vigdís Arna Hjartardóttir skoraði fjögur og Margrét Einarsdóttir varði sjö skot.