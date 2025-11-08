Valur átti ekki möguleika í þýska toppliðið

Þýska Íslendingaliðið Blomberg-Lippe vann öruggan heimasigur á Val, 37:24, í fyrri leik liðanna í einvígi um sæti í riðlakeppni Evrópudeildar kvenna í handbolta í Blomberg í kvöld.
Ljóst var fyrir leikinn að verkefnið yrði ærið fyrir Valskonur, þar sem Blomberg-Lippe er í toppsæti efstu deildar Þýskalands með fullt hús stiga eftir sjö leiki.
Staðan var 6:6 eftir tæplega tíu mínútna leik en þá komu fimm mörk í röð hjá Blomberg-Lippe og var staðan í hálfleik 21:12.
Blomberg-Lippe skoraði svo fjögur fyrstu mörk seinni hálfleiks og var þá aðeins spurning hve stór sigurinn yrði.
Lovísa Thompson var markahæst hjá Val með sex mörk, Thea Imani Sturludóttir gerði fjögur og þær Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Hildur Björnsdóttir og Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir þrjú hver.
Elín Rósa Magnúsdóttir skoraði 4 mörk fyrir Blomberg-Lippe og Díana Dögg Magnúsdóttir 2. Andrea Jacobsen komst ekki á blað.
Seinni leikurinn fer fram á Hlíðarenda 16. nóvember næstkomandi.
