Aron: „Ég gat ekki gengið í þrjá til fjóra daga“

„Átján mánaða gamall sonur minn smitaði mig af gin- og klaufaveikinni eða handa- og fótaveikinni eins og það heitir í dag,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.
Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.
Aron missti af lokaleik sínum á ferlinum þegar Veszprém mætti Pick Szeged í oddaleik um ungverska meistaratitilinn síðasta vor en hann fékk svo kveðjuleik í Kaplakrika á dögunum þar sem FH mætti Veszprém í æfingaleik.
„Þetta var eiginlega ótrúlegt,“ sagði Aron.
„Ég mæti í hádegismat fyrir annan úrslitaleikinn og finn fyrir einhver undir ilinni og á höndunum en ég hafði verið með hita deginum áður.
Á leikdegi var ég hálfslappaður og þá hafði allt blossað upp. Ég ætlaði samt ekki að sleppa leik út af einhverjum blöðrum. Spila leikinn og svo daginn eftir þá set ég heimsmet í fjölda blaðra. Ég gat ekki gengið í þrjá til fjóra daga,“ sagði Aron meðal annars.
