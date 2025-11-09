Íþróttir | Handbolti | mbl | 9.11.2025 | 7:00

Aron: „Ég gat ekki gengið í þrjá til fjóra daga“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Tengdar fréttir

Dagmál

Svava Rós Guðmunsdóttir.

Drepleiðinlegur þjálfari sem hataði útlendinga

» Fleiri tengdar fréttir

„Átján mánaða gamall sonur minn smitaði mig af gin- og klaufaveikinni eða handa- og fótaveikinni eins og það heitir í dag,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.

Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.

Var tilbúinn að hætta í handbolta

Var tilbúinn að hætta í handbolta

Var eiginlega ótrúlegt

Aron missti af lokaleik sínum á ferlinum þegar Veszprém mætti Pick Szeged í oddaleik um ungverska meistaratitilinn síðasta vor en hann fékk svo kveðjuleik í Kaplakrika á dögunum þar sem FH mætti Veszprém í æfingaleik.

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni
Frétt af mbl.is

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni

„Þetta var eiginlega ótrúlegt,“ sagði Aron.

„Ég mæti í hádegismat fyrir annan úrslitaleikinn og finn fyrir einhver undir ilinni og á höndunum en ég hafði verið með hita deginum áður.

Á leikdegi var ég hálfslappaður og þá hafði allt blossað upp. Ég ætlaði samt ekki að sleppa leik út af einhverjum blöðrum. Spila leikinn og svo daginn eftir þá set ég heimsmet í fjölda blaðra. Ég gat ekki gengið í þrjá til fjóra daga,“ sagði Aron meðal annars.

Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Aron Pálmarsson.
Aron Pálmarsson. mbl.is/Eyþór Árnason

Tengdar fréttir

Dagmál

Svava Rós Guðmunsdóttir.

Drepleiðinlegur þjálfari sem hataði útlendinga

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Heyrði ekkert í nýjum heilbrigðisráðherra Segir vaxtaviðmiðin allt of flókin Guðrún: Erfið ákvörðun Fagnar upprunanum og neitar að biðjast afsökunar
Fleira áhugavert
Segir vaxtaviðmiðin allt of flókin Flensutilfellum fer fjölgandi Heyrði ekkert í nýjum heilbrigðisráðherra Fleiri moskító­flugur finnast