Fjórtán íslensk mörk í Magdeburg

Magdeburg sigraði Rhein-Neckar Löwen, 28:24, í efstu deild karla í þýska handboltanum í Magdeburg í dag.
Magdeburg er í öðru sæti með 19 stig, einu stigi á eftir toppliði Flensburg en með leik til góða. Rhein-Neckar Löwen er í áttunda með tólf.
Ómar Ingi Magnússon skoraði fimm mörk fyrir og var með tvær stoðsendingar, Gísli Þorgeir Kristjánsson skoraði þrjú mörk og var með fimm stoðsendingar og Elvar Örn Jónsson skoraði eitt mark fyrir Magdeburg.
Haukur Þrastarson skoraði fimm mörk fyrir Rhein-Neckar Löwen og gaf fjórar stoðsendingar.