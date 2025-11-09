Ísak með stórleik í Noregi

Handboltamarkvörðurinn Ísak Steinsson fór á kostum með Drammen HK í gær þegar liðið vann Nærbø, 28:25, í níundu umferð norsku úrvalsdeildarinnar í handknattleik.
Ísak varði 14 skot og var með 40% markvörslu í leiknum og varði hann meðal annars tvö vítaköst af þremur sem hann glímdi við í leiknum.
Með sigrinum færðist Drammen upp í fjórða sæti deildarinnar með 11 stig.
Handkastið greindi frá því í liðinni viku að Ísak hefði framlengt samning sinn við félagið til ársins 2028.
Ísak hefur leikið undanfarin ár í yngri landsliðum Íslands og var síðast með á HM 21 árs landsliða í Póllandi í sumar, en lék sína fyrstu A-landsleiki gegn Grikkjum í mars síðastliðnum.
Ísak var ekki valinn í hópinn sem lék tvo æfingaleiki gegn Þjóðverjum á dögunum, en Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari valdi þrjá markmenn, þá Viktor Gísla Hallgrímsson, Björgvin Pál Gústafsson og Ágúst Elí Björgvinsson.