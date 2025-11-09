Íþróttir | Handbolti | mbl | 9.11.2025 | 14:30

Ísak með stórleik í Noregi

Ísak Steinsson.
Ísak Steinsson. mbl.is/Eyþór

Handboltamarkvörðurinn Ísak Steinsson fór á kostum með Drammen HK í gær þegar liðið vann Nærbø, 28:25, í níundu umferð norsku úrvalsdeildarinnar í handknattleik.

Ísak varði 14 skot og var með 40% markvörslu í leiknum og varði hann meðal annars tvö vítaköst af þremur sem hann glímdi við í leiknum.

Með sigrinum færðist Drammen upp í fjórða sæti deildarinnar með 11 stig. 

Handkastið greindi frá því í liðinni viku að Ísak hefði framlengt samning sinn við félagið til ársins 2028.

Ísak hefur leikið undanfarin ár í yngri landsliðum Íslands og var síðast með á HM 21 árs landsliða í Póllandi í sumar, en lék sína fyrstu A-landsleiki gegn Grikkjum í mars síðastliðnum. 

Ísak var ekki valinn í hópinn sem lék tvo æfingaleiki gegn Þjóðverjum á dögunum, en Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari valdi þrjá markmenn, þá Viktor Gísla Hallgrímsson, Björgvin Pál Gústafsson og Ágúst Elí Björgvinsson.

mbl.is
Fleira áhugavert
Furðar sig á slæmri umgengni „Ég verð rekinn eftir tvö ár“ Segir að ekki eigi að óttast gervigreind í skólum Flensutilfellum fer fjölgandi
Fleira áhugavert
Gefa út frásögn um leit að geirfuglum Þrír látnir vegna mikils öldugangs á Tenerife Kajakræðari hífður um borð í þyrlu Stór skjálfti í Öskju í morgun