Sandra frábær í stórsigri Eyjakvenna

Landsliðskonan Sandra Erlingsdóttir átti stórleik í stórsigri ÍBV á KA/Þór, 37:24, í áttundu umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í Vestmannaeyjum í dag.
Eftir sigurinn er ÍBV með tólf stig í öðru til þriðja sæti ásamt ÍR en KA/Þór er í fjórða með níu.
Staðan var 18:15 fyrir ÍBV í hálfleik en í þeim seinni setti liðið í annan gír og vann sannfærandi.
Sandra Erlingsdóttir skoraði tíu mörk fyrir ÍBV en Alexandra Ósk Viktorsdóttir og Amelía Dís Einarsdóttir skoruðu fimm hvor. Hjá KA/Þór skoraði Tinna Valgerður Gísladóttir mest eða sex mörk.