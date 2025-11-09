Íþróttir | Handbolti | mbl | 9.11.2025 | 16:04

Sandra frábær í stórsigri Eyjakvenna

Sandra Erlingsdóttir leikmaður ÍBV.
Sandra Erlingsdóttir leikmaður ÍBV. Ljósmynd/Egill Bjarni

Landsliðskonan Sandra Erlingsdóttir átti stórleik í stórsigri ÍBV á KA/Þór, 37:24, í áttundu umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í Vestmannaeyjum í dag. 

Eftir sigurinn er ÍBV með tólf stig í öðru til þriðja sæti ásamt ÍR en KA/Þór er í fjórða með níu. 

Staðan var 18:15 fyrir ÍBV í hálfleik en í þeim seinni setti liðið í annan gír og vann sannfærandi. 

Sandra Erlingsdóttir skoraði tíu mörk fyrir ÍBV en Alexandra Ósk Viktorsdóttir og Amelía Dís Einarsdóttir skoruðu fimm hvor. Hjá KA/Þór skoraði Tinna Valgerður Gísladóttir mest eða sex mörk. 

mbl.is
