Haukur fremstur allra - margir Íslendingar ofarlega

Haukur Þrastarson hefur átt flestar stoðsendingar af öllum leikmönnum í þýsku 1. deildinni í handknattleik, sterkustu deild heims, og fleiri Íslendingar eru í fremstu röð í stoðsendingum og mörkum á yfirstandandi tímabili.
Haukur hefur farið frábærlega af stað með Rhein-Neckar Löwen en hann er efstur allra með 56 stoðsendingar í 11 leikjum á sínu fyrsta ári í deildinni.
Gísli Þorgeir Kristjánsson er skammt á eftir honum í fimmta sætinu með 43 stoðsendingar í 10 leikjum með Magdeburg.
Viggó Kristjánsson hjá Erlangen er síðan þriðji með 37 stoðsendingar í 9 leikjum fyrir Erlangen og Ómar Ingi Magnússon er tíundi með 34 í 10 leikjum fyrir Magdeburg.
Ómar Ingi og Viggó eru einnig í hópi markahæstu manna en Blær Hinriksson hefur einnig farið afar vel af stað á sínu fyrsta tímabili í deildinni og er ekki langt á eftir landsliðsmönnunum.
Ómar er fjórði markahæstur með 85 mörk í 10 leikjum með Magdeburg.
Viggó er sjöundi með 69 mörk í 9 leikjum með Erlangen.
Blær er síðan í 18. sæti markalistans með 55 mörk í 11 leikjum fyrir Leipzig.
Danski snillingurinn Mathias Gidsel hjá Þýskalandsmeisturum Füchse Berlín er markahæstur með 100 mörk í 11 leikjum. Hann er fjórði í stoðsendingum með 46 í 11 leikjum.
Færeyingurinn magnaði Elías Ellefsen á Skipagötu er næstmarkahæstur með 91 mark í 11 leikjum fyrir Kiel og hann er jafnframt í áttunda sæti í stoðsendingum með 36 í 11 leikjum.
Kai Häfner, Þjóðverjinn þrautreyndi hjá Stuttgart, er síðan þriðji markahæstur með 87 mörk í 10 leikjum.