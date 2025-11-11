Fram kreisti fram sigur í spennuleik

Fram vann góðan sigur á Haukum, 31:29, í 10. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í Framhöllinni í Úlfarsárdal í kvöld.
Fram er eftir sigurinn áfram í fimmta sæti deildarinnar en nú með níu stig. Haukar eru sem fyrr í sjötta sæti með sjö stig.
Haukar byrjuðu leikinn betur og voru þremur mörkum yfir, 5:8, eftir tíu mínútna leik. Þá tóku Framarar vel við sér og jöfnuðu metin í 11:11 þegar fyrri hálfleikur var hálfnaður.
Í kjölfarið komst Fram yfir í fyrsta sinn í leiknum og bætti svo í þegar líða tók á fyrri hálfleikinn. Fram komst í 18:15 en Haukar skoruðu síðasta mark hálfleiksins og staðan 18:16 að honum loknum.
Framarar byrjuðu síðari hálfleikinn af krafti og komust fljótt fjórum mörkum yfir í stöðunni 20:16.
Haukar unnu sig aftur vel inn í leikinn og minnkuðu muninn niður í eitt mark, 22:21, og sneru svo taflinu við þegar tæplega níu mínútur voru eftir. Þá var staðan orðin 25:26, Haukum í vil.
Í hönd fóru æsispennandi lokamínútur þar sem staðan var jöfn lengi vel. Frábær lokasprettur Fram sá til þess að liðið breytti stöðunni úr 27:28 í 30:28 og dugði það að lokum til sigurs.
Ásdís Guðmundsdóttir var markahæst í leiknum með níu mörk fyrir Fram og Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín bætti við sex mörkum.
Ethel Gyða Bjarnaesn varði tíu skot í marki Fram, þar af þrjú vítaköst.
Embla Steindórsdóttir og Alexandra Líf Arnarsdóttir voru markahæstar hjá Haukum með átta mörk hvor og Inga Dís Jóhannsdóttir skoraði sex.
Sara Sif Helgadóttir varði 12 skot í marki Hauka.