Framarar teknir í kennslustund í Sviss

Fram er enn án stiga í D-riðli Evrópudeildar karla í handbolta eftir stórt tap fyrir Kriens-Luzern, 40:25, í Kriens í Sviss í kvöld.
Framliðið er í neðsta sæti með ekkert stig en Kriens er í öðru sæti með fjögur. Porto frá Portúgal er á toppnum með sex og Elverum frá Noregi í þriðja með tvö.
Fyrri hálfleikur Framara var afleitur. Framliðið tapaði boltanum sífellt og gekk markvörðunum illa að verja skot Kriens-Luzern. Einar Jónsson þjálfari þurfti í tvígang að taka leikhlé í hálfleiknum.
Mest munaði 13 mörkum á liðunum en staðan var 23:11 þegar gengið var til búningsklefa.
Frammistaða Fram var mun skárri í seinni hálfleik en þá fór Arnór Máni Daðason að loka markinu. Margir leikmenn fengu tækifæri og nýttu sénsinn vel.
Fram náði þó aldrei að koma sér almennilega inn í leikinn en minnst munaði 10 mörkum.
Þrátt fyrir það voru heimamenn betri undir lok leiks og náðu 15 marka forystu, 40:25, og unnu því báða hálfleika.
Kjartan Þór Júlíusson skoraði mest fyrir Fram eða sjö mörk og Arnór Máni varði níu skot.
Fram mætir ÍBV í Vestmannaeyjum í næsta leik sínum í deildinni og fær síðan Kriens í heimsókn í Úlfarsárdalinn eftir viku.