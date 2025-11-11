Íþróttir | Handbolti | mbl | 11.11.2025 | 19:18

Framarar teknir í kennslustund í Sviss

Frömurum gekk erfiðlega í Sviss.
Frömurum gekk erfiðlega í Sviss. mbl.is/Eyþór
Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Fram er enn án stiga í D-riðli Evrópudeildar karla í handbolta eftir stórt tap fyrir Kriens-Luzern, 40:25, í Kriens í Sviss í kvöld.

Framliðið er í neðsta sæti með ekkert stig en Kriens er í öðru sæti með fjögur. Porto frá Portúgal er á toppnum með sex og Elverum frá Noregi í þriðja með tvö.

Fyrri hálfleikur Framara var afleitur. Framliðið tapaði boltanum sífellt og gekk markvörðunum illa að verja skot Kriens-Luzern. Einar Jónsson þjálfari þurfti í tvígang að taka leikhlé í hálfleiknum. 

Mest munaði 13 mörkum á liðunum en staðan var 23:11 þegar gengið var til búningsklefa. 

Frammistaða Fram var mun skárri í seinni hálfleik en þá fór Arnór Máni Daðason að loka markinu. Margir leikmenn fengu tækifæri og nýttu sénsinn vel. 

Fram náði þó aldrei að koma sér almennilega inn í leikinn en minnst munaði 10 mörkum. 

Þrátt fyrir það voru heimamenn betri undir lok leiks og náðu 15 marka forystu, 40:25, og unnu því báða hálfleika. 

Kjartan Þór Júlíusson skoraði mest fyrir Fram eða sjö mörk og Arnór Máni varði níu skot. 

Fram mætir ÍBV í Vestmannaeyjum í næsta leik sínum í deildinni og fær síðan Kriens í heimsókn í Úlfarsárdalinn eftir viku. 

Kriens-Luzern 40:25 Fram
Leik lokið Heimamenn í Kriens-Luzern vinna 15 marka sigur á Fram. 40:25. Þetta var mjög erfiður leikur fyrir íslenska liðið.
