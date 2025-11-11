„Hann gersamlega kveikir í þessari deild“

„Arnór Snær Óskarsson mætir frá Kolstad og hann gersamlega kveikir í þessum leik og þessari deild,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.
Arnór Snær átti frábæran leik í endurkomu sinni til Vals þegar liðið heimsótti Íslandsmeistara Fram og vann stórsigur, 36:27.
„Já, hann breytir þessu Valsliði töluvert. Hann var smá tíma að finna ryþma í leiknum en svo held ég að hann hafi sett einhver 11 skot í röð í markið,“ sagði Ásbjörn Friðriksson.
Í þættinum var einnig rætt um frábæra frammistöðu reynsluboltan Björgvins Páls Gústavssonar í marki Vals.
